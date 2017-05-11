宜蘭校園專車被取消 縣府要求明立刻恢復

2017-05-11 18:09

［記者林敬倫／宜蘭報導］公路總局以不符法規為由，取消每天上學、放學到校接駁的學生專車，影響宜蘭縣6所高中職與專校約700名學生權益。宜蘭縣代理縣長吳澤成指出，就算有問題也應該等替代方案出爐才能取消，不能喊停就停；經協商，公路總局同意明天復駛，至於符合規定的方案，下週就可完成。

蘭陽女中、宜蘭高中、羅東高中、羅東高商、聖母專校及蘇澳海事等6所學校，國光客運在每天下學、放學時段，會派出20班次的學生專車到校接駁，共有14條路線，每天載客量約700人，專車會行駛原客運路線，分段或延伸繞至各校接駁學生。

但學生專車因未依照核定路線行駛，違反汽車運輸業管理規則遭到檢舉，交通部公路總局檢討後，認為違反規定，要求國光客運在4月24日停駛，嚴重影響學生權益，引起學生與家長強烈反彈。

縣政府今天召開協商會議，希望恢復學生接駁公車，維護搭車權益，由代理縣長吳澤成主持，公路總局副局長黃運貴、國光客運總經理吳忠錫均出席。

吳澤成說，國光客運為了學生便利性，民國89年就有學生接駁專車，現在被發現不合乎規定，確實有檢討之處，但專車行之有年，學生有需要性，不能喊停就停，沒有了專車，學生得冒著風雨，要繞大老遠才能搭到車，時間也難掌握，影響安全與便利性，他希望今天就能復駛，之後再來研議替代方案，維護學生權益。

黃運貴指出，已與國光客運及縣政府達成共識，明天先恢復原本的學生接駁車服務，至於完整且合乎規定的方案，預計下週就可以完成。

吳忠錫說，國光客運採記名制方式，有發行學生一卡通，接駁專車取消後，有學生反映權益受到影響，要求盡快復駛，還未有要求退費情形，將全力配合縣府要求在今天復駛，之後會研議可行的替代方案，維護學生權益。