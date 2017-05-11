國際護師節 柯P：醫護人員要注意自己身體健康

2017-05-11 17:54

〔記者沈佩瑤／台北報導〕紀念護理先驅南丁格爾，國際將她的生日5月12日訂為國際護師節；北市府今舉行國際護師節慶祝大會，表揚129位績優護理人員。市長柯文哲出席致詞時，除感謝護理人員的辛勞，更叮嚀醫護人員要注意自己身體健康。

柯文哲表示，台北市有最多的醫療機構，醫護人員是人數最多、貢獻最多的主力。過去叫做醫療服務，慢慢變成健康服務，從醫療服務轉成健康服務的過程中，還是會有新的挑戰，需要衛生局、護理師護士公會，大家一起合作才能做到。

柯也特別叮嚀所有的護理同仁，注意自己的身體，不要常常照顧別人，卻不太管自己的身體，這個都要改進。

今年獲得表揚的績優護理人員中，有許多服務於第一線護理人員。其中，任職於台北市立聯合醫院的護理師陳盈利，投身長期照顧領域多年，不但經常按照個案需求，製作照護輔具，還將自己的經驗撰寫成論文，分享累積研究經驗，文武兼備頗受好評。