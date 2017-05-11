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高麗菜1顆賣10元 農民賠慘了！

萬丹鄉李姓民眾種植的高麗菜1顆賣10元，賣不完的全數根除。（記者葉永騫攝）

2017-05-11  17:41

〔記者葉永騫／萬丹報導〕今年種高麗菜的農民都賠慘了！從今年初至今屏東縣各地紛紛出現每顆高麗菜10元的慘狀，農民說，去年高麗菜價很高造成搶種，沒想到今年價格崩盤，讓種植的農民都賠錢。

高麗菜從今年農曆春節出現盛產，農民採收後送到市場拍賣，光是運費就超過高麗菜的價格，因此許多農民乾脆不採收，直接在農田裡開放給民眾自行採取，一顆僅賣10元，賣剩下的就全部耕除當做肥料，農民可以說在今年種植高麗菜的都賠錢。

萬丹鄉李姓農民種植在萬丹交流道的高麗菜田今天採收，一顆只賣10元吸引了許多人前往購買，李姓農民說，高麗菜的價格因為去年出現天價，一顆賣到100多元，許多農民搶種，造成今年初高麗菜價格崩盤，原本預估清明節後高麗菜會回穩，他於是種植了高麗菜，沒想到卻遇到下雨，高麗菜田泡了水，造成品質沒有那麼好，送到市場上價格也賣不好，因此才決定一顆賣10元，明天賣不完就全數耕除當肥料。

李姓農民表示，最近高麗菜因為天氣轉熱品質下滑，因此產量已經有下滑的情形，價格也逐步上升，他是因為種植的高麗菜品質較差才會以低於市價的價格一顆賣10元。

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