社福團體募款不易 中市議員憂弱勢家庭可能斷炊

2017-05-11 17:47

〔記者黃鐘山／台中報導〕景氣冷，社福團體募款不易，市議員邱素貞、翁美春憂心該受幫助的人，接下來沒了援助，可能斷炊。她們今日在民政業務質詢時，要求社會局介入了解，協助解決燃眉之急。社會局長呂建德說，社福團體募款的確受影響，呼籲社會各界大力支持。

市議員邱素貞、翁美春關心社福團體募款愈來愈困難的問題。邱素貞說，南台中家扶中心今年4月的捐款收入和去年同期相較，下滑16%，到年底恐怕無法達成年度預算目標。

邱素貞強調，景氣冷，現在連高知名度的社福團體募款都這麼困難，何況是那些知名度不高的團體，捐款相形見絀；而短少的數字背後，代表的是，該受幫助的人接下來沒了援助，可能斷炊，恐衍生更複雜社會問題，令人憂心忡忡。

翁美春也說，社福團體是弱勢團體的原動力，可以彌補社會局不足的層面，愈不景氣，民眾愈需要社福團體協助，希望社會在社福團體面臨募款困難之際，政府應供協助解決燃眉之急。

此外，她們也建議市府，持續建構以社區為福利輸送的途徑，協助弱勢家庭，早日脫離貧窮。

呂建德表示，民眾每年會捐的金額固定，個人或企業捐款都很穩定，但突然發生大型災難，如近年高雄氣爆、八仙塵爆、台南地震需要各界捐款，就會排擠到其他社福團體的捐助。

社福團體眾多，募款需求增加，國內經濟狀況多年未好轉，弱勢家庭增加，呂建德也經常協助團體勸募，並呼籲社會各界大力支持，不過，正因為如此，市府經費更必須用在刀口上，幫助最需要幫助的人，老人健保補助調整就是基於這樣的考量。