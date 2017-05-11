| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
性侵假釋犯蕭國昌 台北市萬華落網 PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
 首頁 > 生活

山區注意坍方、土石流 花蓮縣7鄉鎮小心大雷雨

2017-05-11  17:54

〔記者蕭玗欣／台北報導〕花蓮縣民眾注意！氣象局稍早針對花蓮縣鳳林鎮、壽豐鄉、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉、卓溪鄉等地區發布大雷雨訊息，持續時間到下午6點15分為止。

氣象局表示，大雷雨發生時應注意，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游，易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動，並將造成能見度欠佳，影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

氣象局今天下午3點半先對新北、基隆、宜蘭及花蓮縣發布大雨特報，不到1個小時就將花蓮縣升級為豪雨特報，目前則是針對花蓮縣部分鄉鎮發布大雷雨訊息。

廣告
  • 圖為中央氣象局發布大雷雨地區示警區域總覽圖。（圖擷自中央氣象局網站）

    圖為中央氣象局發布大雷雨地區示警區域總覽圖。（圖擷自中央氣象局網站）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大雨特報 大雷雨 氣象局
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：山區注意坍方、土石流 花蓮縣7鄉鎮小心大雷雨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.