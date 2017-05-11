山區注意坍方、土石流 花蓮縣7鄉鎮小心大雷雨

2017-05-11 17:54

〔記者蕭玗欣／台北報導〕花蓮縣民眾注意！氣象局稍早針對花蓮縣鳳林鎮、壽豐鄉、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉、卓溪鄉等地區發布大雷雨訊息，持續時間到下午6點15分為止。

氣象局表示，大雷雨發生時應注意，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游，易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動，並將造成能見度欠佳，影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

氣象局今天下午3點半先對新北、基隆、宜蘭及花蓮縣發布大雨特報，不到1個小時就將花蓮縣升級為豪雨特報，目前則是針對花蓮縣部分鄉鎮發布大雷雨訊息。