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地瓜媽媽 捐1日所得助人安

得知人安缺經費，地瓜媽媽賴媽捐1日所得。（記者蘇金鳳攝）

2017-05-11  17:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕人安基金會現正募款要辦理寒士慶端午活動，但是目前只募到4成，因人安的輔導，從事烤地瓜謀生的賴媽媽，得知人安困境，今日捐出1日所得1200元，讓人安好感動。

41歲賴媽媽，獨自扶養2名兒子，求職不易，原本在以窗簾手工為業，一肩扛起生活家計，但1小時只有100元的時薪，無法養育2個小孩。

賴媽媽去年2月加入人安台中站「給魚給竿，拉人一把」烤地瓜創業方案，於北區親親影城附近設攤，收入比從事窗簾手工好，夏天1天約可賺1200元至1800元，冬天生意較好，平均可有2500元的收入。

因為人安協助，讓賴媽一家人生活壓力稍為紓解，由於端午節快到，人安台中平安站將在5月23日於東區公所舉辦「健康一把罩寒士慶端午」活動。

而此項活動要邀請寒士、街友、單親媽媽、清寒家庭等340名弱勢族群參與，當日除提供義診、義剪、粽子等應節禮品外，還發放夏日健康包如夏日內衣褲、帽子、毛巾、口罩、潔身用品，助寒士潔身沐浴。

賴媽主動詢問人安所募經費，得知目前經費尚不足4成，基於「滴水之恩，湧泉以報」，賴媽雖然收入不多，卻希望手心朝下，於今日捐出1200元的一日所得，盼寒士慶端午活動不落空，賴媽媽說，雖然家中經濟不佳，但因人安幫助，得以養家糊口，她要以身作則，盼孩子長大後，回饋社會。

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標題：地瓜媽媽 捐1日所得助人安


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