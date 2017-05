戴舌環不一定混夜店 女設計師倡臉部平權

打扮前衛、穿舌環的純卉常被人認為混夜店,其實是個服裝設計師,且常常教部落小朋友畫畫。(陽光基金會提供)

2017-05-11 17:39

〔記者楊綿傑/台北報導〕「她戴舌環,一定是混夜店的!」我們是否常常以外貌來判定他人價值呢?這種「以貌取人」的風氣,常造成對一般人及顏損者的認知偏差。陽光基金會「2017臉部平權WE ARE THE SAME !特展」將在明天展開,邀請社會大眾打開所有感官,從「心」去認識每張臉孔。

陽光基金會日前於臉書播放臉部平權影片「從心認識」篇《他/她 跟你想的一樣嗎》,自5月4日上線一週已經觸及370萬人次,感動91萬人,1.8萬人按讚。片中的許多例子,都是生活中經常會遭遇的案例。而「臉部平權WE ARE THE SAME!特展」首場則是於5月12日至5月16日於台北市華山1914文化創意產業園區紅磚六合院西5館展出,參觀時間從上午10點至晚上6點。

片中主角之一純卉是個戴舌環、打扮前衛的女孩,人們對她的第一印象通常是「玩團的」、「混夜店」,初戀男友甚至被家人告誡不要跟這種亂七八糟的在一起!但她真實身分是服裝設計師,經常到部落教小朋友畫畫。她承認也曾以貌取人,某次在電視看到穿著樸素的設計師獲獎,驚呼「穿這樣也能當設計師?」對於臉部平權,她認為,外貌不影響一個人的能力與才華,看人要看他對社會的貢獻。

「常有人猜我在拉保險、搬冷氣或賣小吃!」影片另一名主角、從事藝術工作的奎延笑說「誰說藝術家一定要留長髮!光憑一張照片、一個笑臉認識人太難了!」他覺得認識一個人應從「心」開始,每個人都有值得聆聽的故事。對於顏損傷友的處境,他說自己做雕刻燙傷過、腳也曾被電鋸割傷,「誰沒受過傷?那不過是一道傷痕罷了。」他還說臉部平權是一場革命,你我都不能缺席!