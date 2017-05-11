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大客車職業駕駛人定期訓練 終於在台東開班

2017-05-11  17:30

［記者王秀亭／台東報導］大客車職業駕駛每3年就需再訓練，但台東沒有訓練場所，職業駕駛須到高雄受訓，造成業者、駕駛人調度及請假困難，台東監理站與公路總局公路人員訓練所爭取後，大客車職業駕駛定期訓練今、明兩天在台東開班，有80名駕駛人參訓，陳姓司機說，每3年就要擔心怎麼向公司請假，在台東開班，就不用左右為難了。

台東監理站站長周志昌表示，大客車駕駛的行駛關係到乘客安全，提升職業駕駛人自身駕駛技術外交通法規素養及相關駕駛素養的養成也很重要，因此每3年都會定期訓練，若未完成訓練便無法繼續執業，不過，最近的定期訓練場所在高雄橋頭，公車、遊覽車業者安排駕駛人一趟訓練，往往須配合訓練時程，常發生人力調度困難，因而與公訓所協調，在台東開班，讓縣內駕駛就近回訓。

台東鼎東客運山線營運區副總施凱嚴表示，台東監理站及公訓所的貼心安排，司機可以在台東上課，免除調度困難的危機；53歲遊覽車陳姓司機也說，還好不用去高雄上課，否則都還不知道怎麼請假。

台東監理站表示，這次訓練課程有「新修訂交通法規介紹」、「天然災害公路運輸緊急應變要領」、「肇事預防與處理」、「駕駛人自主管理與駕駛素養提升」、「安全防衛駕駛與環保駕駛」及「運輸業大客車駕駛自主檢查與緊急應變」等，結訓後安排測驗，通過測驗者才能發給合格證照。

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  • 大客車職業駕駛人定期訓練終於在台東開班，縣內遊覽車、大客車駕駛在台東就能上課。（記者王秀亭攝）

    大客車職業駕駛人定期訓練終於在台東開班，縣內遊覽車、大客車駕駛在台東就能上課。（記者王秀亭攝）

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