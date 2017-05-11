以文學行銷太陽餅 中市自由路商圈甄選金句出爐

自由路商圈首次舉辦母親節金句精選活動。（記者張菁雅攝）

2017-05-11 17:24

〔記者張菁雅／台中報導〕結合文學與糕餅，台中市自由路商圈在母親節前夕舉辦「母愛自由，金句精選」競賽，參賽者必須以一句話介紹太陽餅文化及表達對母親的感恩。商圈管委會今天進行決選，「太陽糕餅閃金光，母愛暖流潤心房」從210件作品中脫穎而出，獲得金獎。

自由路商圈聚集多家知名糕餅店，每年都在母親節舉辦慶祝活動，今年首度推出「母愛自由，金句精選」競賽。商圈管委會主委陳東揚表示，透過此比賽，希望將每個人心中對糕餅文化及母愛的感動，用一句話分享出去；活動共收到210件作品，其中60件進入決選，最後選出金、銀、銅獎各1名與30名優選，金獎可獲得3000元商圈提貨券、銀獎2000元、銅獎1000元、優選300元，總計送出1萬5000元，是該商圈歷年來最大手筆。

商圈管委會今天邀集評審進行決選，獲得金獎的作品是「太陽糕餅閃金光，母愛暖流潤心房」；銀獎為「母愛似餅香，溫馨散芬芳」；銅獎是「餅中有太陽，母愛暖洋洋」。獲獎的金句將提供給商圈會員店家，在明年母親節相關活動時使用。

這項活動不但商圈店家認為有新意，未來希望繼續舉辦，經發局長呂曜志也說，母愛令人溫暖，太陽餅也是溫暖的象徵，兩者以金句創作結合，讓商圈促銷活動增添文學氣息。