用電量再刷新！ 台電：核電氣渦輪機是合理調度

2017-05-11 17:35

［記者林筑涵／台北報導］根據台電資訊，今日最高用電量為3301.1萬瓩，再度刷新用電紀錄，而今年用電前5名也在5月短短兩週內全數被攻占。台電指出，用電量隨氣溫上升而增加，不過今日林口、海湖及大潭電廠各有機組歸隊，因此備轉容量率6.01％維持於黃燈狀態。而針對爆出再度拿核電廠「救命發電機」供電，台電也解釋，氣渦輪發電機在扣除核電廠房安全時數後，其餘設計上本屬調度範圍，符合電力系統安全規範。

台電副調度監鄭有財表示，今日最高用電於下午2點01分測得為3301.1萬瓩，備轉容量198.3萬瓩，備轉容量率則為6.01％；鄭有財指出，由於今日林口新一號機完成檢修，目前正在升載中，加上海湖、大潭各有機組完成歲修，共計在尖峰時刻挹注約60萬瓩，因此今日電力系統仍可呈現「供電吃緊」的黃燈狀態。

然而，台電遭爆因為供電吃緊，將核電廠停電時緊急發電所用的「輕柴油氣渦輪發電機」，再度拿來投入供電，更有4部機「超載運轉」。對此，台電發言人林德福說明，每座核電廠內備有2部輕柴油氣渦輪發電機，3座核電廠共有6部機組，皆主要用於廠房停電時供電用；林德福也強調，每部機組1年受限於環保限制可發電720小時，用於核電廠基本安全預防是120小時，其餘600小時本就屬於電力調度範圍所用，並未動用到核電廠房供電時數。

鄭有財指出，氣渦輪發電機是成本較貴的尖載機組，僅在備轉率低於6％，且已調度完成本較低的煤、水力等機組後，才會派上用場，因此尖峰一過已將6部機組停機。

至於「超載」質疑，鄭有財則說，機組發電功率並非時時刻刻皆會落在100％，會隨著機組環境溫度等因素波動，如同開車時無法每分每秒控制在相同時速，會有上下些微波動的狀況。