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「媽媽對不起，我愛您」 收容人寄送母親節卡片

2017-05-11  17:03

〔記者陳薏云／新北報導〕「媽媽對不起，我愛您」，法務部矯正署新店戒治所今與板橋郵局攜手舉辦「親愛媽咪」母親卡活動，讓收容人可以親筆寫下對媽媽的愛意，現場有53名收容人家屬到場領取，剩下的則由郵局寄送至家中，以具體行動來表示對母親的愛與謝意。

板橋郵局副局長簡詠涵表示「百善孝為先」，雖然收容人曾經誤入歧途，但希望能與家人互相扶持，郵局特別準備1000張附有郵票的母親節卡片，讓收容人可以寄回家，有家屬到場的收容人則大聲朗誦出對母親的愛意，替即將到來的母親節增添溫馨氣氛。

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  • 收容人寄送母親節卡片。（記者陳薏云攝）

    收容人寄送母親節卡片。（記者陳薏云攝）

  • 板橋郵局副局長簡詠涵（左）與新店戒治所長吳永杉共同舉辦母親節寄卡片活動。（記者陳薏云攝）

    板橋郵局副局長簡詠涵（左）與新店戒治所長吳永杉共同舉辦母親節寄卡片活動。（記者陳薏云攝）

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