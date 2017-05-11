北市馬路不准亂修 5月起未報備可開罰

2017-05-11 16:59

〔記者黃建豪／台北報導〕在台北市建案業主、監造單位及施工廠商注意！台北市政府今年5月起增列「台北市建築物施工中維護公共設施管理要點」，要求建商對建案周邊道路進行修復作業前，要申請施工許可，為期2個月的宣導期過後，從8月起，就會對未申請施工許可開罰1萬元至6萬元，且施工人員未持有證照，也不能申請許可。

建築工地施工時，時常會造成周遭道路、水溝、人行道等公共設施破損，多數建商雖會負責修繕，卻毫無預警，會突然進場修路、修水溝造成交通打結，讓地方里民相當頭大。為此，台北市道路施工需申請許可、用APP通報，並將施工過程即時攝影回傳等規定，由管線施工擴展到一般道路維護及人手孔施工後，透過修訂台北市建築物施工中維護公共設施管理要點，5月起要把建築工地也納入，將尚未管控道路施工的最後一塊拼圖補滿。

道路管線中心說明，新規定上路後，就是要建築工地造成周邊破損，且要進場修繕前，要先跟道管中心申請，且獲核准才能施工，若沒報備、沒按時施工，並遭里民、警察檢舉，就會進場開罰。

另外，施工現場的監造及施工管理人員，須持有台北市政府工務局所核發的維護施工證照，建案才能申請施工許可，但考量代訓練機構無法一次消化各方需求，新制上路初期，建商申請施工許可，將暫時不綁定合格監造及施工管理人員進行APP通報及全程攝影。

按照道管中心規劃，新制分兩階段進行，今年5月至7月為宣導期，第一階段今年8月1日起，開始對未申請施工許可、未APP通報或全程攝影的建商正式開罰；第二階段，則預定明年元旦起，全面落實建案須持有合格證照人員，才能申請施工許可