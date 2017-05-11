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小來公園改建辦公大樓? 中市府：市定遺址應保存

2017-05-11  17:10

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府欲變更興大附農校地為機關用地引發反彈，市議員李中今日說，不妨考量活化內有惠來遺址的小來公園，興建市府第二辦公大樓，一樓可當「小來博物館」，讓洽公民眾也能親近遺址。市府回應，小來公園受文資法保護，應妥善保存現狀。

李中在民政質詢說，現址在河南路、市政北一路口的小來公園，其原屬於「新八」用地、容積率為600%，加上獎勵後可達840%，以其0.9公頃的土地面積，屆時可開發的使用面積將達到2萬2800多坪，比興大附農校地可興建面積更多。

他又說，這些坪數不僅足夠都發局與環保局搬遷，還有多餘空間可以容納其他的局處蓋市府第二辦公大樓，完工後可將惠來遺址出土的古文物在新辦公大樓現地展出，讓洽公民眾也有機會認識古台中的生活文化樣態。

李中指出，小來公園產權屬市府，如此就可不要去搶別人校地，讓遺址和辦公大樓共構；市議員范淞育則建議，市府可朝捷運共構大樓方向規劃，交通、進出更方便，也不必去再和興大附農協商。

市府文資處表示，小來公園內保存重要的惠來遺址，被指定為市定遺址，受文化資產保存法保護，應妥善保存，不能移作他用；市府秘書處長李如芳說，已暫緩相關都市計畫變更的行政程序，盼能以時間凝聚校方與市府共識。

市府強調，興建第二辦公大樓不只是解決辦公空間不足，更是基於未來都市百年發展需求，盼善用捷運綠線與藍線交叉口交通優勢，提出擴大行政中心計畫，成為中部區域治理強而有力的一顆心臟；會協助附農向教育部爭取新教學大樓完整預算，增進雙方互信基礎。

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  • 惠來遺址發掘處保存現狀，並未大規模挖掘。（記者黃鐘山攝）

    惠來遺址發掘處保存現狀，並未大規模挖掘。（記者黃鐘山攝）

  • 惠來遺址文化層涵括史前繩紋時代至晚清約四千年，市府規劃小來公園加以保存。（記者黃鐘山攝）

    惠來遺址文化層涵括史前繩紋時代至晚清約四千年，市府規劃小來公園加以保存。（記者黃鐘山攝）

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