變美了！基隆天際纜線清整 市容更不一樣

基隆市前2年已清理出2萬6040公斤的纜線，預計今年再清整至少1萬5000公斤。（記者林欣漢攝）

2017-05-11 16:56

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府清理天際線計畫邁入第3年，今年預計清整至少1萬5000公斤的纜線，市長林右昌今天現勘文化路纜線清整工作進度，表示市府會採分階段、有層次的逐步清整纜線，改善基隆整體都市環境。

林右昌指出，市府從前年開始清整市區纜線，共清理出2萬6040公斤，今年目標是7個行政區各幹線與重要路段，預計清整至少1萬5000公斤的纜線，完成主要幹道纜線清整後，接著處理支幹道，再進入巷弄，採分階段、有層次的逐步推展，再執行1、2年，大家會明顯感受到市容更不一樣。

工務處公用事業科長楊志華表示，去年起展開纜線清整計畫，各區提列兩條主要道路作為示範道路，也訂定「基隆市纜線清整標章」，將各纜線分為警察局監視器線路（白色）、電信業者線路（紅色）、交通旅遊處號誌線路（灰色）、區公所廣播或監視器等線路（紫色）、有線電視業者線路（橘色）、路燈線路（綠色）等6種標章，由市府印製發給各附掛纜線業者，要求纜線業者，應於規定期限內黏貼標章，否則逕予剪除。

工務處今年並提列23條纜線清整路段，分別為中山區成功二路、西定路、復興路、文化路；安樂區安樂路一、二段、麥金路、安一路；七堵區福五街、百三街、大華二路45號至大華三路3號（翠谷橋）；中正區中正路（安瀾橋至海洋大學）、正濱路、和一路；暖暖區東碇路、碇內街、暖碇路；仁愛區愛一路、仁四路、忠三路；信義區正信路、東信路（基隆地院至培德路口）、崇法街（東信路至新桃花源路口）。

楊志華表示，仁愛區於4月24日前已完成愛一路、仁四路、忠三路等清整；中山區文化路、復興路段自5月2日開始清整，至今共整理出6370公斤廢纜，預計今年可將清除超過1萬5000公斤。