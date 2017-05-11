國際護師節 弘光科大護理系舉辦加冠典禮

2017-05-11 16:55

〔記者歐素美／台中報導〕5月12日是國際護師節，弘光科技大學今天舉辦加冠典禮，共有289位學生接受加冠；弘光科大護理系主任劉千琪表示，加冠典禮是該系的重要傳統儀式，代表學生踏入臨床實習階段的成年禮，希望藉由加冠的儀式讓學生深刻體認這是承擔責任的開始；參與加冠的學生王譯萱說，父親身體不好，家庭經濟不是那麼好，希望趕快畢業，當護理師賺錢養家、照顧父親。

弘光科大加冠學生包括護理系及學士後護理系二年級、五專二年級及中國籍學生共289位，加冠儀式是由師長分別為女學生及男學生戴上護師帽或別上胸花，給予鼓勵及祝福，接著，師生傳遞蠟燭、朗讀南丁格爾誓言，象徵將邁入另一個學習階段。

今年即將畢業的王譯萱說，家裡經濟狀況不佳，父親又罹患糖尿病身體差，當初考大學成績可錄取國立大學護理系，為減輕家裡負擔，選擇就讀弘光科大當公費生，一學期有6萬元補助，對生活幫助很大，父親因擔心護理師太累，一度反對，經她仔細說明護理師的出路，父親才答應。

王譯萱在家中排行老二，姊姊和弟弟都還在念書，媽媽得照顧中風的外婆，家中經濟收入不穩定，姊弟都辦助學貸款，她除了用公費念書，假日就拚命打工，努力賺錢幫忙分擔家計，孝順、貼心又認真，備受師長稱讚。她說，一定要好好念書、考上護理師證照，畢業履行公費生分發工作四年期滿後，就要回住家附近找工作，就近照顧父親。

另一位加冠生林盈正，就讀醫務管理研究所畢業後，在醫學中心癌症防治中心擔心研究助理，協助進行癌症防治經常接觸癌症病人，因沒有學過護理，病患向他詢問病情，常無法清楚說明，他常感心有餘而力不足，因此決定念後護系，想站在最前線為病患服務。