寒士義賣西瓜回饋端午 盼更多寒士可以度佳節

2017-05-11 16:44

［記者簡惠茹／宜蘭報導］人安羅東平安站即將在5月22日舉行「寒士慶端午」的活動，希望提供寒士夏日健康包，平安站服務個案阿忠平常以賣西瓜為生，聽聞活動還缺大筆資金，因此決定義賣西瓜回饋協會，即日起每賣一顆西瓜就捐出100元，直到5月20日，想買西瓜的民眾可以到平安站購買。

端午佳節即將到來，為讓寒士感受社會溫暖，羅東平安站將在5月22日在羅東樟仔園舉辦寒士慶端午關懷活動，提前陪伴寒士度過端午佳節，羅東平安站長陳仕倫表示，當天會發放夏日健康包，包含夏日內衣褲、帽子、毛巾、口罩、潔生用品，每份600元，但是現在尚缺200份，希望社會大眾協助認捐。

平安站輔導個案阿忠聽聞活動還缺大筆資金，現在以批發販售水果維生的他，決定義賣西瓜回饋平安站，他說，每賣出一顆西瓜，他就捐贈100元，藉此機會協助端午活動，曾經受過人家的幫助，現在有能力的時候，也希望能幫助大家。

37歲的阿忠前年因為失手打小孩鋃鐺入獄，出獄後又生了一場大病，血糖飆高到800多，眼睛更一度失明，當時連醫藥費都籌不出來的他，接受人安基金會羅東平安站的協助，順利度過難關，出院後經過平安站輔導就業，現在才能以賣水果維生。

陳仕倫說，每年端午前，人安都會舉辦寒士慶端午活動，邀請寒士、清寒婦女提前度過端午佳節，羅東平安站預計提供300名寒士朋友夏日健康包，希望社會大眾共襄盛舉，