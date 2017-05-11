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台中崇光、追分國小整修愁錢 林佳龍允補助

大肚區追分國小B棟校舍目前進行耐震補強工程，外牆拉皮缺乏經費，市長林佳龍今天到校勘查，允諾補助300多萬協助。（記者陳建志攝）

2017-05-11  16:57

〔記者陳建志／台中報導〕台中大肚區追分國小即將歡度百年校慶，不過正在進行耐震補強的B棟校舍屋齡超過40年，卻缺乏經費為斑駁外牆進行拉皮，而校舍後方鄰近王田圳的圍牆步道，目前僅能維持通行功能，校方也希望能改造成歷史生態牆和數學學習步道，但缺乏經費。

台中市長林佳龍、教育局長彭富源、市議員陳世凱、吳瓊華、劉淑蘭今天到校勘查，獲得校長賴如足和師生熱烈歡迎，林佳龍允諾，除原本400多萬元的補強經費，還將協助學校進行外牆拉平、圖書館窗簾更新、操場PU鋪面修繕等改善工程，總計將補助學校約1100萬元，希望讓校友百年校慶回娘家時能看到嶄新的校園。

另外，大里區崇光國小東、西兩側的廁所為男、女合廁，因年久失修，加上921地震影響，造成廁所管路阻塞，部分門板也無法順利開關，經常傳出異味，影響學生上課品質。市府去年和今年分別編列約87萬元及231萬元經費補助，但若要完全修好，還差約800萬元，林佳龍今天到校勘查後，允諾會儘快編列經費，讓學童有舒適的如廁環境。

大里區崇光國小整校校園廁所還差800萬，市長林佳龍今天到校勘查，允諾儘快編列經費協助。（記者陳建志攝）

大肚區追分國小Ｂ棟校舍缺乏經費進行外牆拉皮，台中市長林佳龍（左二）今天在市議員陳世凱（左一）等人陪同下到校視察，允諾共補助約1100萬整修校園環境。（記者陳建志攝）

台中市長林佳龍（中）今天在多位市議員陪同下到校關心老舊校舍補強、整修，獲得師生熱烈歡迎。（記者陳建志攝）

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