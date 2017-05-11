| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
性侵假釋犯蕭國昌 台北市萬華落網 PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
 首頁 > 生活

知本遊樂區慶母親節 打卡送甜點

知本森林遊樂區13及14日辦打卡送甜點活動。（記者黃明堂攝）

2017-05-11  16:52

［記者黃明堂／台東報導］台東林區管理處轄知本國家森林遊樂區為了與媽媽們共同歡慶母親節，將於5月13日至14日舉辦臉書粉絲專頁打卡按讚贈甜點活動，凡入園遊客在「知本國家森林遊樂區─返璞歸真」臉書粉絲專頁按讚，並打卡上傳與媽媽同遊園區溫馨照片，即可憑券至園區販賣部「知森物語」兌換甜點1份，數量有限送完為止！

13日下午2點到4點，將舉辦「康乃馨風車、金針花」免費DIY活動，將親手製作康乃馨風車、金針花獻給媽媽，傳達最真摯的感恩情意。DIY活動採現場報名，名額有限。

台東林區管理處歡迎民眾於母親節闔家蒞臨知本國家森林遊樂區，與媽媽一同接近大自然，漫步於森林中，享受森林浴！

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：知本遊樂區慶母親節 打卡送甜點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.