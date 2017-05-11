知本遊樂區慶母親節 打卡送甜點

知本森林遊樂區13及14日辦打卡送甜點活動。（記者黃明堂攝）

2017-05-11 16:52

［記者黃明堂／台東報導］台東林區管理處轄知本國家森林遊樂區為了與媽媽們共同歡慶母親節，將於5月13日至14日舉辦臉書粉絲專頁打卡按讚贈甜點活動，凡入園遊客在「知本國家森林遊樂區─返璞歸真」臉書粉絲專頁按讚，並打卡上傳與媽媽同遊園區溫馨照片，即可憑券至園區販賣部「知森物語」兌換甜點1份，數量有限送完為止！

13日下午2點到4點，將舉辦「康乃馨風車、金針花」免費DIY活動，將親手製作康乃馨風車、金針花獻給媽媽，傳達最真摯的感恩情意。DIY活動採現場報名，名額有限。

台東林區管理處歡迎民眾於母親節闔家蒞臨知本國家森林遊樂區，與媽媽一同接近大自然，漫步於森林中，享受森林浴！