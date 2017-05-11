午後對流旺盛！ 花蓮縣發布豪雨特報

氣象局又針對花蓮發布豪雨特報。（圖擷取自中央氣象局）

2017-05-11 16:40

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局下午3點半才針對新北、基隆、宜蘭及花蓮發布大雨特報，稍早又針對花蓮縣發布豪雨特報。氣象局說，午後對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，今天花蓮山區有局部豪雨發生的機率，新北市、宜蘭及花蓮地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。