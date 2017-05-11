拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說

2017-05-11 18:00

文/ LTN APP活動小編

如果問起對媽媽的第一印象，你會想到什麼？除了辛苦做家事，還有一個特色就是「省」，為了給孩子最好的教育與環境，媽媽們總是盡可能節省不必要的開支，此外也會特別留意各賣場的優惠訊息、贈獎活動與網路活動。因此自由時報在這溫馨的五月，以「媽咪拉霸省美學」訴求結合LTN APP「天天瘋狂送」的活動，找出三位媽咪類型ー小資媽、公主媽、新手媽，以她們的生活心聲為出發，除了宣傳活動以外，也讓讀者聽到媽媽的心聲，好好慶賀專屬媽媽的日子！

小資媽：我看新聞懂消費 我玩拉霸省消費

職場有小資女、家裡有小資媽。小資媽咪通常身兼「職場婦女」，平日繁忙工作很難好好照顧小孩，每日下班後還來不及好好休息，就開始處理小孩子及家事。一整天下來身心俱疲，卻仍然堅強的投入職場，省吃儉用。這種媽咪，最常上網找一些特惠活動，最近看上了自由時報LTN APP的拉霸活動，只要在上下班通勤時間、午休及晚上休息前看看新聞，還能玩玩拉霸排解壓力。最重要的是，還能試手氣，賺賺7-ELEVEN現金抵用券！

公主媽：最省的異國料理 藏在LTN新聞裡

每個女孩都懷有一個「公主夢」！縱然已投入家庭，公主媽咪內心的夢依然常存。想要實現公主媽咪的夢，其實不困難，只要在特別的節日（如：母親節、情人節、聖誕節）投其所好，帶她吃一頓夢幻異國料理，隨即可以充實她的內心！若平日不想花大錢，現在就下載LTN APP，偶爾看看一些五星級餐廳特惠新聞，還能玩玩拉霸賺取7-ELEVEN現金抵用券。之後再集結起來，到超商買一杯濃郁的咖啡，配上義大利麵，再點上一個小蛋糕，公主媽咪也可享有「省錢」的異國料理夢！

新手媽：剛當媽要省著花 LTN拉霸給錢花

剛生下寶寶的媽咪，在歡喜之餘不免想著未來開支的問題，但有聰明的新手媽媽最近看上LTN拉霸遊戲，在家做月子趁寶寶休息時，偷閒拿起手機看看國內外大事，順手玩拉霸，尤其是寶寶通常有「帶財運」，這時候玩遊戲正當時啊！

聽媽媽的話，來看拉霸怎麼玩》》http://draw.ltn.com.tw/day2/