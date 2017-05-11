拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
文/ LTN APP活動小編
如果問起對媽媽的第一印象，你會想到什麼？除了辛苦做家事，還有一個特色就是「省」，為了給孩子最好的教育與環境，媽媽們總是盡可能節省不必要的開支，此外也會特別留意各賣場的優惠訊息、贈獎活動與網路活動。因此自由時報在這溫馨的五月，以「媽咪拉霸省美學」訴求結合LTN APP「天天瘋狂送」的活動，找出三位媽咪類型ー小資媽、公主媽、新手媽，以她們的生活心聲為出發，除了宣傳活動以外，也讓讀者聽到媽媽的心聲，好好慶賀專屬媽媽的日子！
小資媽：我看新聞懂消費 我玩拉霸省消費
職場有小資女、家裡有小資媽。小資媽咪通常身兼「職場婦女」，平日繁忙工作很難好好照顧小孩，每日下班後還來不及好好休息，就開始處理小孩子及家事。一整天下來身心俱疲，卻仍然堅強的投入職場，省吃儉用。這種媽咪，最常上網找一些特惠活動，最近看上了自由時報LTN APP的拉霸活動，只要在上下班通勤時間、午休及晚上休息前看看新聞，還能玩玩拉霸排解壓力。最重要的是，還能試手氣，賺賺7-ELEVEN現金抵用券！
公主媽：最省的異國料理 藏在LTN新聞裡
每個女孩都懷有一個「公主夢」！縱然已投入家庭，公主媽咪內心的夢依然常存。想要實現公主媽咪的夢，其實不困難，只要在特別的節日（如：母親節、情人節、聖誕節）投其所好，帶她吃一頓夢幻異國料理，隨即可以充實她的內心！若平日不想花大錢，現在就下載LTN APP，偶爾看看一些五星級餐廳特惠新聞，還能玩玩拉霸賺取7-ELEVEN現金抵用券。之後再集結起來，到超商買一杯濃郁的咖啡，配上義大利麵，再點上一個小蛋糕，公主媽咪也可享有「省錢」的異國料理夢！
新手媽：剛當媽要省著花 LTN拉霸給錢花
剛生下寶寶的媽咪，在歡喜之餘不免想著未來開支的問題，但有聰明的新手媽媽最近看上LTN拉霸遊戲，在家做月子趁寶寶休息時，偷閒拿起手機看看國內外大事，順手玩拉霸，尤其是寶寶通常有「帶財運」，這時候玩遊戲正當時啊！
聽媽媽的話，來看拉霸怎麼玩》》http://draw.ltn.com.tw/day2/
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 嘉義知名建築師翁壽生猝死 親友不捨
- 萬安演習今13:30登場 南部留意交通管制！
- 聲控繪本、老人遊戲機... 台科大學子畢展秀創意
- 南向經貿合作架平台 彰師大與越南經大簽MOU
- 母親節 台中市創世為植物人點燈祈福
- 性侵假釋犯破壞電子腳鐐 從澎湖搭船竄逃嘉義
- 中職》失誤遭嗆「去給車撞」 球員老婆怒回酸民
- 農漁會選舉傳賄選、暴力 調查局清查掃蕩
- 主播淚灑攝影棚 郭于中劉宜函感念母恩哭了
- 押人電擊還灌不明液體 美籍主嫌在逃、3男被判刑
- 林予晞鬆口認黃遠「可發展」 難以抗拒他的毛
- 蓮池潭怪盜穿鯉魚裝 辯稱可帶好運
- 文在寅、習近平熱電 就北韓問題互派特使
- 《自由廣場》推特內銷？ 外行！
- 日職》陽岱鋼等人不在一軍 讀賣老長官說重話
- 前飛指部參謀長 淪共諜滲透達10年
- 日本無業男想賺錢 偽造動漫畫家簽名網拍騙錢
- 怕黑女兒獨留深山…媽媽好煎熬
- 混血AV天后戀愛了！ 男友是菲律賓廚師
- 豬哥亮清晨破冰余天 李亞萍「必見最後一面」
- NBA》林書豪談種族歧視：NCAA比NBA嚴重
- 冬山公所龍舟隊 宣誓要得第一
- 北門郵局案挨批護航 柯文哲：沒辦法讓每個人都滿意
- 別再叫我「美國隊長」！ 克里斯潘恩上節目正名
- 保護政治受難者 動物園長夫人霸氣挺身而出！
- 川普與南韓新總統首次接觸 邀文在寅訪美
- 衛星定位追蹤 衛星定位追蹤
- 自由開講》不必談葡萄糖胺是否有效，化妝品本來就不該宣稱療效
- 苗市危險路口傳死亡車禍 議員會勘急改善
- ＷＨＡ》中國責推台灣 陸委會批混淆視聽
- 假祭改真手淫？男不爽被騙砍死翁
- 擊斃逃犯遭起訴 警員：若重來仍會開槍「我是一個警察」
- 《慾望師奶》小辣椒凸肚遭疑懷孕 自爆是一肚子XX
- 疑季節變化 鳥松曹公新圳魚群暴斃
- 房仲非法軟體讓近2億個資外洩 總統也受害
- 胡智為轉後援：愛先發也愛挑戰
- 公親變事主！挺友人持空氣槍亂射 荷包失金5萬6
- 缺警還支援商業活動 民代搖頭
- 群創首季毛利率新高 「下半年仍是旺季」
- 台大醫院外自轟 翁留器捐遺書
- （影音）《接線員》預告曝光 半天飆破10萬點閱率
- 傳柯米因要求擴大調查遭川普開除
- 中市身障住院看護預算大縮水 議員促從寬
- 世大運》棒球分組名單出爐 台灣尋求衛冕預賽先碰南韓
- 南檢搜索陳星內湖豪宅 北警表示未收到通知
標題：拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email