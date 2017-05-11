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誇大黑木耳面膜療效 食藥署盯上了

2017-05-11  16:36

〔記者吳亮儀／台北報導〕黑木耳面膜可抗發炎？食品藥物管理署盯上市面上的黑木耳面膜商品，表示因業者曾宣傳「消炎」、「抑炎」等療效，若在廣告上登出，將對此開罰。

霧峰區農會日前發表與亞洲大學、農試所合作，開發出黑木耳水凝膜，增加黑木耳的產值，但食藥署發現，業者曾在宣傳期間卻強調黑木耳水凝膜是萃取黑木耳的多醣體，可以達到抗發炎、抗血栓的效果。

食藥署副組長遲蘭慧說，化粧品不可能達到整型外科效果，且不得涉及藥物效能，依規定，化粧品宣稱「消炎」、「抑炎」、「發炎」都是不適當詞句。

遲蘭慧說，化粧品不得有藥品的功效，也不可能因為使用該化粧品，達到整形的效果，當選購化粧品時不要相信誇大不實或具有醫療效能宣稱，違者可依法開罰5萬元以下的罰鍰。

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  • 食藥署表示，面膜等化妝品不能宣稱療效。圖為示意圖。（記者吳亮儀攝）

    食藥署表示，面膜等化妝品不能宣稱療效。圖為示意圖。（記者吳亮儀攝）

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