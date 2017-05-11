母親節 台中市創世為植物人點燈祈福

2017-05-11 16:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕母親節快到了，主持八大娛樂台順風順水節目的命理師李玫萱，今天到創世基金會台中分院，為植物人媽媽們點燈祈福，希望能夠有一天能夠甦醒，讓其子女或者母親，能夠一同再過母親節。

台中分院有30位植物人，有近3成是媽媽，有3成的照顧的家屬是植物人的媽媽，也有的照顧者是植物人的太太，也同樣是媽媽的身份，台中分院內充滿著家屬的期待，有媽媽在等待孩子清醒 ，有子女在等待母親甦醒，也有太太在等待先生醒過來。

這些心碎的女性，在母親節無法跟一般母親一樣歡慶，因心疼這些植物人媽媽及家屬，在八大娛樂台主持順風順水節目的命理老師李玫萱，同時具有法師身份的她，今日與朋友一起到台中來，為植物人舉行點燈祈福，希望植物人們能身體健康，有一天能如家人期盼而清醒。

李玫萱點上「健康燈」，並親自到植物人床前，獻上加持過的平安信物，祝福所有的植物人都會平安健康，能夠清醒過來。

此外，李玫萱得知植物人一個月所需費用達5、6萬，她表示，此是一筆龐大的費用，很感動創世每個月愛心提供植物人的服務，她會節目中呼籲民眾踴躍捐款，她也會提供沐浴產品及愛心米進行義賣，希望能協助本身就是弱勢家庭的植物人。