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熱死人！ 大甲殯儀館高溫超過35℃ 喪家揮汗如雨

2017-05-11  16:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕大甲殯儀館新館欠缺通風設備，中午不到，實測室內溫度就超過35℃，喪家酷熱難耐，參加告別式的親友也備受煎熬。市議員吳敏濟今日關心如果熱死人！市府有什麼責任？法制局長陳朝建說，應就個案的事實、行為人的行為論斷。

吳敏濟今日在議會民政業務質詢時指出，現在才5月，高溫就已經飆到30幾度了。他日前到大甲殯儀館小靈堂進行實測，上午就接近35度，中午更直逼38度。歷經長時間的法事、守靈及告別式，披麻戴孝的家屬很容易中暑，參與的親友也揮汗如雨。

吳敏濟氣憤的表示，小靈堂欠缺通風及晴雨棚設備，要是往生者會說話，一定罵死民政局相關官員。萬一熱死活人！市府有什麼責任？民政局不重視往生者家屬權益，守靈家屬傷心之餘，又汗流浹背受盡煎熬，要求民政局用心體諒喪家，儘速改善空調設備。

陳朝建說，是否構成犯罪行為，如殺人罪之行為等，須就構成要件該當性、違法性，以及有責性等要件，而就個案的事實、行為人的行為論斷，並沒有辦法一概而論。是否國家賠償，也需要就國賠要件，以及個案的事實來認定，尤其是相當因果關係的確認…。

市府生管處說，今年已辦理大甲殯儀館徒步區及隔熱設施等改善工程，透過採光罩設置，改善新館小靈堂嚴重西曬高溫情形，並規劃增設壁扇，加強通風；另外，將評估爭取預算設置冷氣空調，徹底解決新館小靈堂悶熱問題，提供更優質的治喪環境。

生管處強調，從民眾的角度出發改善大甲殯儀館設施，目前已完成舊館道路周邊及小靈堂前廣場整平、家屬休息室休憩空間改善、新館靈堂遺體專用通道、大甲示範公墓鋪平及停車格劃設，今年則進行舊館禮廳冷氣更新，及新舊館區既有連通道坡度整平工程等。

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  • 大甲殯儀館新館小靈堂熱死了！議員吳敏濟（左）要求市府儘速改善空調設備。（記者黃鐘山攝）

    大甲殯儀館新館小靈堂熱死了！議員吳敏濟（左）要求市府儘速改善空調設備。（記者黃鐘山攝）

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