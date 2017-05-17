這款發明不只讓拿哀鳳潮到出水 還潮到出咖啡
2017-05-17 16:58
〔即時新聞／綜合報導〕對於忙碌的上班族而言，養成每天來杯咖啡的習慣在所難免，但你有想過隨身攜帶的手機也能煮咖啡嗎？最近義大利新創公司開發出一款可以泡咖啡的手機殼「Mokase」，內裝液體咖啡膠囊，只要使用指定APP按下「製造咖啡」，5到8秒內它就會倒出一杯25ml的咖啡。
「Mokase」比普通的手機殼還厚，但音量鍵、充電孔等設計也都有。咖啡膠囊則藏在側邊長方形的開口，只要打開指定APP按下加熱按鈕，熱熱的濃縮咖啡就會從長方形開口溢出，溫度約50到60度。
不過這項噱頭十足的發明公開後，也引來不少網友吐嘈，包括手機內建發熱線到底安不安全？要是咖啡滲出來讓手機壞掉怎麼辦？另外，一杯標準的Espress約一盎司（約29ml），「Mokase」則只有25ml。「而且要一個會泡咖啡的手機殼到底可以做什麼？」眾多問號之下，這項產品一開始在募資網站上的集資狀況並不理想。
但是「Mokase」團隊於本月9號突然中斷集資，正當外界認為這項設計太過異想天開可能斷炊時，他們宣布已經獲得一筆足額的贊助，產品已正式推出並開放下單，產品官方網站顯示，要價49.9歐元（約新台幣1693元）的黑、白兩款手機殼，目前訂購還享有優惠。
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