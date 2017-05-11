世大運團體項目 中國完全沒報名

2017-05-11 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕2017台北世大運在今日進行團體賽抽籤，但一共9個團體項目中，中國隊完全沒有報名，在此屆賽事中僅參加個人項目。

綜合媒體報導，即將於8月19日舉行的台北世大運，今日下午在台北香格里拉遠東飯店進行團體賽抽籤，一共有男女籃、男女足、男女排、男女冰球和棒球共9個項目，但中國這次卻放棄參加團體項目。

台灣首次舉辦世大運，中國以消極態度應對，除了在報名最後一天才回覆參賽，此次更缺席所有團體賽事，僅參加個人項目。