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「恐龍哥」沒出現 南區萬安演習圓滿落幕

2017-05-11  16:11

〔記者黃建華／高雄報導〕南區萬安40號演習今天下午1時30分至2時登場，演習涵蓋台南、高雄與屏東地區。高雄市今年特別規劃在三多商圈遠東百貨模擬演練救災、救護及人員緊急避難，希望加強民眾防災避難意識。而去年曾出現的「恐龍哥」逛大街攪局戲碼，今年在警方三令五申將祭出重罰，則未再出現脫序狀況。

下午1時30分，隨著警報響起，許多民眾手機都收到萬安演習簡訊，高雄市的街頭人車，瞬間淨空，除警方於定點協助群眾疏散，未見任何人影在街道走動。而高雄市政府也在大遠百同步舉行模擬演練，假想百貨公司遭攻擊失火、雲梯車搶救受困者及傷患醫療救護等演練狀況，過程逼真。

由於去年萬安演習時高市曾發生「恐龍哥」逛大街的狀況，警方今年特別加強注意，事前並三令五申將祭出重罰，演習過程未再出現民眾脫序狀況。下午2時演習結束，未傳出有民眾未配合演習的脫序行為發生。

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  • 平時人車壅塞的高市街頭，萬安演習開始後，瞬間淨空。（記者黃建華攝）

    平時人車壅塞的高市街頭，萬安演習開始後，瞬間淨空。（記者黃建華攝）

  • 去年曾出現的「恐龍哥」逛大街攪局戲碼，今年在警方三令五申將祭出重罰，則未再出現脫序狀況。（記者黃建華攝）

    去年曾出現的「恐龍哥」逛大街攪局戲碼，今年在警方三令五申將祭出重罰，則未再出現脫序狀況。（記者黃建華攝）

  • 高雄市政府在大遠百同步舉行模擬演練，假想百貨公司遭攻擊失火、雲梯車搶救受困者及傷患醫療救護等演練狀況，過程逼真。（記者黃建華攝）

    高雄市政府在大遠百同步舉行模擬演練，假想百貨公司遭攻擊失火、雲梯車搶救受困者及傷患醫療救護等演練狀況，過程逼真。（記者黃建華攝）

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