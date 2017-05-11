「風吹夏夏叫」 土溝農村美術館開展

彭奕軒以農民驅鳥的彩帶為靈感的創作「田地亮片」（土溝農村美術館提供）

2017-05-11 16:47

［記者劉婉君／台南報導］風吹夏夏叫！土溝農村美術館夏季展覽，將於5月14日下午2時開幕，4名藝術家以農村原有的空間及物作進行創作，邀民眾一同走入田野欣賞，開幕當天提供40位免費單車導覽活動（需事先報名）。

台南市政府文化局致力推廣社區營造工作，由土溝農村文化營造協會舉辦的「風吹夏夏叫，雨打秋秋臉」藝術展覽，分為夏、秋兩季，希望藉此深耕藝術環境，引發民眾的生活美感經驗。

夏季邀請彭奕軒、蔡坤霖、李立中、林盈潔等藝術家，以農村的賽鴿、鐵道、農民驅鳥等為元素，透過創作讓民眾看見不一樣的土溝農村美學。

展覽並推出限量套票1000份。包括海報、地圖、腳踏車一日租用券、土溝農村紀念抵用券一張以及駐館藝術家的植物手染布包一枚，集滿4件夏季展作品的紀念印章，即可兌換禮品，展期至8月14日止，詳情可洽官方臉書粉絲團「土溝農村美術館」。