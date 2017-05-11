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小朋友學煎蛋 讓媽媽感受「幸福」滿點

甲南國小高年級學生親手煎蛋，給媽媽享用。（記者歐素美攝）

2017-05-11  16:32

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區甲南國小今天舉行生命教育及母親節感恩活動，小朋友為媽媽捶背、奉茶，還有煎荷包蛋給媽媽享用，許多小朋友都是第一次煎蛋，連蛋都不會打，笑說「煎蛋好難」，模樣十分可愛，與會的媽媽及阿公阿嬤等吃到小朋友親手煎的荷包蛋，都忍不住笑稱：「好吃，有熟」。

甲南國小慶祝母親節，校長蔡淑芬為讓學生學習飲水思源及感恩，依照低、中、高年級不同，讓學生為到場參加活動的媽媽或阿公阿嬤等捶背、奉茶及煎蛋。其中，高年級小朋友負責煎荷包蛋，許多小朋友在家幾乎沒做過家事，連打蛋都不會，好不容易小心翼翼地將蛋捏破進油鍋，再拿起鏟子煎蛋，一不小心油花四濺或破皮流出蛋黃，讓一旁的志工忍不住上前幫忙，小朋友則大呼「煎蛋好難」。

不過，也有小朋友說，在家就負責煎蛋工作，因此煎出的荷包蛋，金黃美麗，連家長都讚嘆，當小朋友將荷包蛋送給家長品嚐時，許多阿公阿嬤或媽媽直說：「好吃，有熟」，氣氛歡樂溫馨。

除了捶背、奉茶及煎蛋，甲南國小學童並分別上台表演，小朋友又唱又跳「媽媽媽媽我愛你」等歌曲，並贈送康乃馨給媽媽，讓媽媽感受「幸福」。

相關影音

甲南國小學童奉茶給校長蔡淑芬及媽媽等長輩，祝福媽媽「母親節快樂」。（記者歐素美攝）

甲南國小學童送媽媽康乃馨。（記者歐素美攝）

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