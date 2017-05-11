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新北親子館達60座 中市：膨風啦！

中市親子館數量遠遠落後北高，議員楊典忠（左）、吳敏濟（右）要求市府迎頭趕上。（記者黃鐘山攝）

2017-05-11  16:23

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議員楊典忠今日在議會質詢表示，根據衛福部親子館資料顯示，新北60座最多，中市才5座，而且沙鹿、大甲親子館不到60坪，辦活動就像擠沙丁魚；社會局長呂建德則說，新北60座是膨風，內含公托，中市以一區一家為目標，逐年設置。

楊典忠說，新北、高雄和台北市廣設親子館，分別有60、17和13座，台中市幼年人口0～14歲占全市總人口數的14.79%，是6都幼年比率次高的城市，卻只有5座親子館，應該加把勁，打造友善育兒環境。

他又說，台中部分親子館面積大到1、200坪，甚至300多坪，但是海線沙鹿、大甲親子館才40、60坪，清水、梧棲、沙鹿0～6歲小朋友1萬7千多人，這麼多的幼童不應該只有1座，更不應該只有40坪，如此實在不公平。

市議員吳敏濟也表示，大甲親子館空間實在很小，爸媽帶小孩去遊戲閱讀時顯得擁擠，辦活動時更有如擠沙丁魚一般，應該擴大面積；議員們要求市府推動一區一親子館，讓中市的兒童與父母享有舒適安全的親子互動環境。

呂建德答詢時，直言新北60座親子館是膨風，那是把公托也一併算入，台中將逐年設置親子館，以一區一家為目標，海線沙鹿及大甲2處托育資源中心將分別於今年及明年升級為親子館，規模分別有112坪、105坪，另有5部托育行動車，方便偏遠地區使用。

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