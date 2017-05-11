中市美村路、崇倫路地下道 19日起封閉施工
2017-05-11 16:17
〔記者張菁雅／台中報導〕台中市南區美村路地下道及崇倫街機車地下道將進行填平及平面道路闢建等工程，19日上午9時起封閉，預定施工至10月，鐵路改建工程局提醒原利用該地下道的車輛，留意現場告示，並配合改道行駛。
台中鐵路高架化工程已完成第一階段通車，沿線地下道將填平，美村路地下道及崇倫街機車地下道將自19日起封閉施工。鐵工局中工處建議利用美村路地下道往來三民西路及復興路的車輛，由南往北方向，可改道復興路二段，右轉忠明南路，再右轉三民西路，左轉進入美村路二段；由北往南車輛，則可改道三民西路，右轉五權路（或右轉樂群街接三民路），再右轉復興路二段，左轉進入美村路二段。
而美村路地下道封閉施工期間，台中客運60路公車必須配合改道，位於半平厝的站牌將移至三民西路設置臨時站牌。
另外，崇倫街機車地下道封閉施工期間，原利用該地下道往來建國南、北路的車輛，建議改道至緊鄰的西川一路行駛。
鐵工局中工處特別籲請用路人，在地下道封閉期間行經工區鄰近道路應減速慢行，遵循交通標誌改道行駛，以確保行車安全。
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