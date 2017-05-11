注意瞬間大雨、雷擊！新北基宜花4縣市大雨特報

氣象局對新北、基隆、宜蘭、花蓮等縣市發布大雨特報。（翻攝自中央氣象局網站）

2017-05-11 15:59

〔記者蕭玗欣／台北報導〕氣象局稍早針對新北市、基隆市、宜蘭縣及花蓮縣等4縣市發布大雨特報。

氣象局表示，因午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天新北、宜蘭及花蓮有局部大雨發生機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。