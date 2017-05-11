竹市續推低碳家園綠屋頂 31日辦補助說明會
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為減緩都市熱島效應、營造城市森林，新竹市政府去年補助7處社區、發展協會，執行「綠屋頂」及節電改造計畫，綠化面積共計305平方公尺、每年可減碳約2萬6千公斤，節電量約4萬9千度、每年節省約14萬7千元。今天在1極社區辦理成果發表會，並宣布今年再祭出150萬元補助款，邀請民眾踴躍參與，打造低碳城市。
市長林智堅說，竹市大樓林立，鼓勵市民利用閒置陽台、大樓屋頂，改造為「綠屋頂」，種植花草植物，創造「生態跳島」，吸引鳥、蝶、昆蟲棲息繁衍，打造豐富生態的都市森林。市府規劃「食物森林」、「社區可食地景」、「校園食農教育」三箭齊發，要讓居民逐步認同、珍惜土地，營造低碳永續城市。
新竹市環保局指出，地球暖化日益嚴重，都市開發密集導致熱島效應，「綠屋頂」相對造成熱潮。「綠屋頂」的好處包括隔熱降溫，保留雨水，吸收二氧化碳，降低食物里程，還能提供社區舉辦活動的空間，凝聚居民情感。
去年實際申請補助金額為97萬7千元，辦理「綠屋頂」及節電改造計畫，計有1極社區、丹麥社區、工研巧筑1社區、家美生活家社區、全方位社區、康樂及南港社區發展協會等7處參與，成功將「綠屋頂」的減碳概念紮根居民。
1極社區主委劉金鎧感謝市府補助，讓社區有機會響應市府「綠屋頂政策」，原本光禿的水泥屋頂，於去年12月完成占地60平方公尺，建置生態綠地、香草花園、農園、植物爬牆、水生池與水耕池等6大區域，近5個月來，透過住戶共同照顧，已變身為綠意盎然、花木扶疏的庭園。住戶認養農園，體驗城市農夫之樂趣，也讓小孩見證食物從土地到餐桌的過程。
住戶周小姐說，每週都到「綠屋頂」，幫忙拔雜草，嗅聞香草植物，因為「綠屋頂」打造良好棲地，讓她重見兒時記憶的蜻蜓、鳥類、蝴蝶和蜜蜂等共舞天際，紓解壓力之外，還認識新住戶增進情感。
環保局長江盛任表示，今年持續推動低碳永續家園改造計畫，即日起至7月7日止，凡於竹市依法登記，設有管理委員會之30戶（含）以上住宅社區或社區發展協會，皆可提出申請，最高補助25萬元，經費限用於改造公共區域。5月31日上午9時在東區區公所3樓召開補助說明會，歡迎踴躍參加。
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