一起慶祝端午、母親節 造橋華山獨老樂

端午、母親節一起慶祝，造橋華山獨老好開心。（記者蔡政珉攝）

2017-05-11 16:11

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕華山基金會造橋愛心天使站，今天於造橋鄉舉辦感恩茶會，除了慶祝成立5週年，因適逢端午節與母親節，造橋愛心天使站安排照顧的獨居老人同樂，還有造橋國小附設幼兒園的小朋友同樂，長輩們宛如看到孫子、孫女，非常開心。

其中一位家住造橋鄉豐湖村山區的百歲鍾姓阿嬤，也下山離開住家與大家一起動，現場和大家用黏土做彩色福粽，每個人做得笑呵呵，呈現溫馨感人的畫面。

來自造橋國小附設幼兒園的小朋友，也細心地替長輩們進行頭頸紓壓，讓長輩們覺得「好幸福」，直說好像自己的孫子、孫女幫忙按摩，實在「很貼心」，讓老人家不只頭頸紓壓，心中同樣倍感窩心，體驗一個不同的母親節和端午節。

另外，幼兒園學童也動手利用黏土，與長輩一起動手做出一串串可愛的粘土，長輩邊做邊笑，學童們童真的笑容和稚氣的動作，更是可愛極了。

育達科技大學的師生也幫忙長輩們剪頭髮，在燥熱的天氣中感覺更清爽，之後大家切蛋糕，高聲喊說「母親節快樂」，在掌聲與歡笑聲中，結束昨天的感恩餐會。

另外，華山基金會苗栗縣站長杜靜容說，目前苗栗區尚有700份端午關懷禮待募集，包含粽子、沖泡飲品和生活用品等，希望大家多支持長者，陪伴長輩不孤單。