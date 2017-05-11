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16座貨櫃堆疊 莊明旗美術館落腳潮州
2017-05-11 16:07
莊明旗以16座貨櫃打造私人美術館。（記者邱芷柔攝）
〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣知名藝術家莊明旗，求學階段在屏東潮州遇到了他的啟蒙老師張文卿，長期旅居國外的他，5年前決定回到潮州，以16座貨櫃打造私人美術館，近期將完工開放，空間內不僅典藏了逾萬件創作，莊明旗也表示，希望美術館要帶動地方藝文發展，也成為培養新興藝術家的場域，啟蒙更多人。
高雄仁武出生的莊明旗，在學習藝術與創作的路上，和屏東潮州有著很深的淵源，莊明旗在中學時期就展露了藝術天份，縱橫校內外繪畫競賽，中學畢業後到潮州志成商工就讀，因為比賽屢獲獎，不少學弟妹慕名而來，在學校跟著莊明旗學畫。
莊明旗說，因為沈迷創作，幾乎荒廢學業，但為了娶回高雄醫學院畢業的侯寶華，他硬著頭皮唸書，希望自己有能夠匹配的學歷，苦讀8年後終於考上台師大美術系，畢業後他回到母校潮州志成商工任教，原本以為事業、愛情雙收，從此只要專心創作、傳授自己的美學經驗，沒想到學校卻將沈重的招生壓力加諸他身上，他教了1年就辭職，並下定決心「再也不要回到這個地方！」
莊明旗在離開教職後，前往西班牙留學，並曾到法國巴黎開展，返台後擔任朱銘美術館駐館藝術家，除了平面畫作，莊明旗也喜歡透過回收的寶特瓶、舊衣、廢鐵當作創作媒材，以樹脂塑形，強烈的色彩與用繁體字填滿作品的風格，讓人印象深刻。
世界繞了一圈，莊明旗說，他的作品過去曾多次因天災受損，「老天爺是他最大的收藏家」，所以有了打造私人美術館的想法，在尋找地點時，他發現自己牽掛著當初培育他，又讓他斷然出走的地方，所以決定回到潮州，並在早年志成商工旁的空地打造美術館，除了收藏自己的創作，也希望培養在地人才，孕育地方創作能量。
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