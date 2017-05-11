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社區自作繪本 帶你認識台南濱海

台南濱海社區與學校自製繪本，說家鄉故事。（記者劉婉君攝）

2017-05-11  15:57

〔記者劉婉君／台南報導〕台南濱海社區與學校推動社造，除了訪問耆老、蒐集文史資料，亦製作繪本，由年輕學子以活潑的方式傳講家鄉故事，希望讓更多民眾認識台南濱海社區。

七股區樹林社區訪談社造志工耆老，繪製繪本、錄製台語唸謠，完成《故鄉．樹子脚》繪本有聲書，介紹樹子腳的白鶴陣產業等。

將軍國小從鄉誌、耆老訪談、家鄉物產景物及徵求阿公阿祖的故事裡，找出具有在地特色的故事元素，由老師帶著學童創作兒童家鄉故事繪本《將軍》，介紹將軍區地名的由來。

學甲國小由台南市文化局媒合繪本畫家與社造學校，帶領高年級學生共同創作編纂繪本《學甲詩．想起》，學童藉由社區踏查，根據觀察與體驗，描繪出家鄉特色風貌，完成社區繪本，也對家鄉有了更進一步的認識。

文化局表示，期待老年化的濱海區域，能透過社造讓學童們與耆老、土地有更多互動及瞭解，使居民不分老幼，共創社區的活力元素。

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