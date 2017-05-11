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溫馨母親節 熊米屋障兒做蛋糕給家扶單親媽

熊米屋「小憨熊」做蛋糕給家扶扶助家庭的媽媽，今天舉行捐贈儀式。（記者林欣漢攝）

2017-05-11  16:00

〔記者林欣漢／基隆報導〕母親節將至，基隆熊米屋愛心烘焙坊製作200份蛋糕，送給家扶中心扶助家庭的媽媽們，今天舉行捐贈儀式，收到蛋糕的媽媽感動不已，直呼今年的母親節最溫馨難忘。

基隆市智障者家長協會成立的「熊米屋愛心烘焙坊」，是為了讓這群「小憨熊」學習烘焙等一技之長，除了基隆，他們每天都還會搭車到台北市府轉運站等地叫賣，與人群互動進而訓練自信，而他們賣餅乾的收入，也會提撥部分金額，作為老年安置費用。

家扶社工督導尤綺悅指出，這次活動是一位為善不欲人知的無名氏，希望鼓勵在熊米屋認真工作孩子的同時，也將滿滿的幸福傳達給辛苦的母親，特別訂購200份蛋糕並致贈家扶的扶助家庭，讓人備感溫暖。

出席捐贈儀式的基隆市議長宋瑋莉，也盛讚這位「隱藏版」善心人士默默付出的善行義舉值得欽佩與學習，為扶助家庭的媽媽們送上溫暖與鼓勵，同時也給了熊米屋孩子們機會，使這項活動具有非凡的雙重意義。

另外，基隆長庚醫院慶祝護師節，今天舉行園遊會、跳蚤市場義賣活動，共募得6萬2600元善款，將全數捐贈給基隆伊甸基金會。

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  • 熊米屋「小憨熊」做蛋糕給家扶扶助家庭的媽媽，讓人備感溫暖。（記者林欣漢攝）

    熊米屋「小憨熊」做蛋糕給家扶扶助家庭的媽媽，讓人備感溫暖。（記者林欣漢攝）

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