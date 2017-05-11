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成大化學系招生掛零 李家同：因升學制度「爾虞我詐」

2017-05-11  17:15

〔即時新聞／綜合報導〕大學個人申請昨天放榜，面對少子化趨勢，有不少校系慢慢面臨缺額難題，有39所學校缺額率逾2成，其中6所缺額率過半，甚至驚見成功大學化學系招生19名卻無人分發的窘況。對此，清華大學榮譽教授李家同就在臉書發表看法，認為台灣的升學制度真是「爾虞我詐」。

李家同昨在臉書PO文指出，之所以會發生有頂尖大學系所招不到學生，是因為「我們的大學入學辦法很奇怪」，規定考生只准填6個志願，但對於成績好的學生而言，一定會填許多頂尖大學的其他系來做「備胎」；對這些頂尖學校的系而言，他們並不知道這些學生的想法，所以他們錄取的學生往往是成績很高的學生，其結果就是那些學生到別的學校去唸了，或者後段班學校發現成績好的學生來申請，會認為一定是把自己學校當備胎，就會故意不錄取這些學生。

李家同更表示，用「爾虞我詐」來形容我們的大學入學考試，再恰當也不過，也提醒教改人士不要鬧了，複雜的制度絕對會無法執行。

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  • 大學甄選會昨天公布106學年的個人申請等統一分發數據。（資料照，記者吳柏軒攝）

    大學甄選會昨天公布106學年的個人申請等統一分發數據。（資料照，記者吳柏軒攝）

  • 李家同用「爾虞我詐」來形容台灣的大學入學考試。（圖擷自李家同臉書）

    李家同用「爾虞我詐」來形容台灣的大學入學考試。（圖擷自李家同臉書）

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