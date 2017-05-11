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萬安國小親子共讀 孩子今天把故事演給媽媽看

2017-05-11  15:49

［記者王秀亭／台東報導］萬安國小推動「為愛朗讀」，由家長每天為小孩念10分鐘的課外讀物，學生們趁著母親節前夕，扮演起書中的角色，並以短劇形式展現書中內容，表演給家長及老師欣賞，讓學生家長看得好開心。

在貓頭鷹親子教育協會主辦、教育廣播電台協辦，及安麗希望工場慈善基金會贊助下，萬安國小師生及家長從3月起，展開「為愛朗讀」親師生共讀活動，家長每天為小孩朗讀故事10分鐘，無法聽到家人說故事的學生，隔天到校則由導護老師為其朗讀10分鐘。

萬安國小校長鍾明宏表示，推動過程中，有老師用來輔助班級經營，發現朗讀10分鐘時，班上學生不再調皮搗蛋，而是乖乖聽講，還有一個新移民家庭，是由小孩逐字逐行朗讀給不識中文的媽媽聽，結果媽媽也認識了不少中文字。

今天的母親節慶祝活動中，學生們透過表演，展現2個多月來為愛朗讀的成果，更在校方安排下，由學生為長輩們洗腳謝母恩。

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  • 萬安國小學生為母親洗腳，感謝母親平時照顧家庭的辛勞。（記者王秀亭攝）

    萬安國小學生為母親洗腳，感謝母親平時照顧家庭的辛勞。（記者王秀亭攝）

  • 萬安國小學生在學校舞台上，演出書中的角色及內容，回饋給家長和老師。（記者王秀亭攝）

    萬安國小學生在學校舞台上，演出書中的角色及內容，回饋給家長和老師。（記者王秀亭攝）

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