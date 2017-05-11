知本原民傳統領域種電？ 議員建議設濕地公園更好

2017-05-11 15:35

［記者張存薇／台東報導］台東縣政府初步評估在知本海邊設太陽能光電廠可行，議員要求尊重在地卑南族人傳統領域，設為設為濕地公園更佳，財政及經濟發展處長盧協昌表示，會與在地部落族人說明、溝通後才招商，至於集水區部分確定不會開發。

知本海邊約266公頃土地長期未開發，縣議會今天單位工作檢討議程時，議員林琮翰表示，這塊土地是卑南族卡大地布傳統領域，之前才因為縣府要設慢壘球場未溝通、而遭居民抗議，樂於見到開發與地方雙贏，但希望縣府不要決策粗糙，一定要有族人具體回應及認同後才規劃開發。

洪宗楷則認為，太陽能光電設備點子好、但「地點不好」，區域內不但濕地吸引國際賞鳥客，其他區塊也有豐富的生態環境，建議宣示結合在地成立濕地公園。

盧協商說明，縣府會依原住民族基本法與地方人士溝通說明，在完成部落會議或協調有共識後才會招商，至於部落要求的內容也會放入合約，以保障部落。