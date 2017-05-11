快訊PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
知本原民傳統領域種電？ 議員建議設濕地公園更好
2017-05-11 15:35
［記者張存薇／台東報導］台東縣政府初步評估在知本海邊設太陽能光電廠可行，議員要求尊重在地卑南族人傳統領域，設為設為濕地公園更佳，財政及經濟發展處長盧協昌表示，會與在地部落族人說明、溝通後才招商，至於集水區部分確定不會開發。
知本海邊約266公頃土地長期未開發，縣議會今天單位工作檢討議程時，議員林琮翰表示，這塊土地是卑南族卡大地布傳統領域，之前才因為縣府要設慢壘球場未溝通、而遭居民抗議，樂於見到開發與地方雙贏，但希望縣府不要決策粗糙，一定要有族人具體回應及認同後才規劃開發。
洪宗楷則認為，太陽能光電設備點子好、但「地點不好」，區域內不但濕地吸引國際賞鳥客，其他區塊也有豐富的生態環境，建議宣示結合在地成立濕地公園。
盧協商說明，縣府會依原住民族基本法與地方人士溝通說明，在完成部落會議或協調有共識後才會招商，至於部落要求的內容也會放入合約，以保障部落。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 性侵假釋犯破壞電子腳鐐 從澎湖搭船竄逃嘉義
- 中職》失誤遭嗆「去給車撞」 球員老婆怒回酸民
- 另類紀錄！ 3校「乒」金都靠「怡」
- 《國民黨主席參選人辯論會》吳諷忠誠度 郝酸「夾槍帶棍」
- 高跟鞋光雕是錢坑？雲管處︰帶動觀光
- （獨家）《有話好說》遭部會封殺？主持人暴怒拒當傳聲筒
- 暴力討債集團橫行台中海線 檢警突擊一網打盡
- MLB》陳偉殷今牛棚練投 最快17日戰美西龍頭
- 「家長把小孩當寵物」 台大狂師談林奕含事件
- 日職》陽岱鋼等人不在一軍 讀賣老長官說重話
- 前飛指部參謀長 淪共諜滲透達10年
- 中芯CEO邱慈雲卸任 科技圈：大位終究給中國人
- 假祭改真手淫？男不爽被騙砍死翁
- 中市身障住院看護預算大縮水 議員促從寬
- 竊盜破案率逾9成5 桃市議員質疑美化
- 敘反抗軍聯盟稱已拿下重要城市塔布卡
- 才為山下智久慶生 石原里美被爆與他開始半同居！
- 劉伊心預約當媽 老公一句話打槍
- 曳引車駕駛疑恍神 擦撞民宅圍牆翻覆
- 2017臺灣強基金會長春公開賽》盧建順7桿之差輕鬆奪冠
- 曾提對台三光政策 中國前副總理錢其琛病逝
- 女神邀偉晉讚聲 以綸哭哭了!
- 《星際異攻隊2》男星回春30歲 竟只靠10％特效！
- 法德藥抗精神分裂學名藥 獲美上市核准
- 《小檔案》小黑蚊—台灣鋏蠓
- 宜督盟點名未出席議員 宜議長陳文昌批不食人間煙火
- 胡智為轉後援：愛先發也愛挑戰
- 母親節倒數 3C家電優惠特搜！
- 《自由廣場》官方App？ 放出OpenD ata及API較實在！
- 《自由廣場》老蔣媚日談大媽
- NBA》回家鄉費城打球？ 羅利考慮加盟七六人
- 90歲文夏有夠潮 瘋迷NBA勇士柯瑞
- 公保地徵收順序 議員爭破頭
- 張清芳拱大咖獻唱 黃小琥羞認被看光光
- ＷＨＡ》場外爭取發聲 衛福部長行程滿檔
- 苗市危險路口傳死亡車禍 議員會勘急改善
- 5萬元債務糾紛喋血 弟要不到錢持刀砍兄
- 小8退出《空姐》首播 臉書力挺「無條件支持」
- 小老弟力抗大腸癌 文夏不捨
- 英超》兵工廠補賽赢球 戰績超越曼聯暫居第5 （影音）
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：知本原民傳統領域種電？ 議員建議設濕地公園更好
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分