你是我的眼～ 女攝影師發揮超強PS 合照動物眼驚豔全球

匈牙利女攝影家利用動物，結合自己的眼睛，有種你是我的眼的感覺。（圖擷取自Flora Borsi官網，以下皆是）

2017-05-12 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕匈牙利女攝影家Flora Borsi，利用動物與自己的超強修片能力，將動物們的眼睛與自己的眼睛結合，一張張藝術照油然而生，每張作品都花了她將近20個小時來完成，從頭髮到化妝無不令人驚豔。

▲藍眼珠的暹邏貓頗有神秘氣氛。

▲松鼠明亮黑眼，配上Flora特意點上的雀斑，就像松鼠身上的皮毛一樣畫龍點睛。

▲看到丹頂鶴出現，讓我想起動物園會有一堆鶴單腳站立的畫面。

▲白狗的部分，Flora真的抱了隻狗來攝影，髮型跟化妝應該都弄得滿辛苦的。

▲配合烏鴉的粗眉毛，就像前陣子流行的韓國粗眉一樣，路邊很多這樣的粗眉毛Swag～。

▲河豚這張滿厲害的！髮型真的弄很久啦。

▲驚！黑兔也有驚悚感。

▲蜥蜴（OR變色龍）這張滿美的哦，綠色唇膏可能會紅。

▲白鴿，有點像愛麗絲中的白女王。

▲史來哲林的FU。

Flora Borsi與白狗的攝影場景側拍。