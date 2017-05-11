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珍愛母親健康 子宮頸癌可早期發現早期治療

2017-05-11  15:16

〔記者陳燦坤／雲林報導〕母親節關心媽媽健康，北港媽祖醫院今天提醒婦女記得定期接受抹片檢查，同時安排治癒的劉姓婦人見證子宮頸癌可以早期發現早期治療，院方也坦言許多婦女因觀念保守，延誤治療時機。

北港媽祖醫院今天提前歡渡母親節，邀社區媽媽到醫院表演舞蹈，同時在每間病房發送康乃馨，感謝母親照顧住院患者辛勞，也祝福住院的媽媽早日出院，醫院安排曾罹癌的劉姓婦人到場，見證子宮頸癌可以早期發現早期治療，籲請婦人每年記得接受一次抹片檢查。

院方表示，劉姓婦人一月間覺得不適到醫院檢查，得知是子宮長出腫瘤相當訝異，幸好婦人接受建議持續治療，4月間已治癒，根據專家研究子宮頸癌早期發現治療率可達8成，末期僅剩4成，婦女不可輕忽。

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  • 劉姓婦人今應邀到媽祖醫院，見證子宮頸癌早期發現，可以早期治癒，同時安排丈夫獻花祝賀。（記者陳燦坤攝）

    劉姓婦人今應邀到媽祖醫院，見證子宮頸癌早期發現，可以早期治癒，同時安排丈夫獻花祝賀。（記者陳燦坤攝）

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