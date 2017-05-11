永康街芒果冰 進軍台中

永康街芒果冰在一中商圈開設旗艦店。（記者張菁雅攝）

2017-05-11 14:59

〔記者張菁雅／台中報導〕台北永康街知名芒果冰南下台中開設旗艦店，地點選在餐飲競爭激烈的一中商圈，將於13日開幕，開幕前3日推出每日前100名1元吃冰的優惠，大動作搶食台中冰品市場。

永康街芒果冰曾被CNN報導為「來台必吃代表美食」之一，業者在國內外共有14家店，1個月賣出的芒果冰可堆成1座101大樓的高度。該品牌在台灣是首度跨出台北，進軍台中一中商圈開店，斥資近千萬元打造占地200坪的店面，成為該品牌全球最大的旗艦店。

業者賴威光表示，台中是餐飲業必爭之地，他看好台中的觀光消費市場，因此選擇這裡做為前進中南部的據點，目前正評估拓展至高雄等地的可行性；另外，該品牌在順利拓展中國、新加坡、韓國等海外市場後，也計畫配合政府的新南向政策，前往馬來西亞、泰國、菲律賓展店。

一中商圈內有知名老店豐仁冰，以及大大小小約10家冰品店，永康街芒果冰為打響第一炮，推出多項開幕優惠，13日至15日每天前100名客人1元就能享用超級雪酪芒果雪花冰，13日至20日購買任一雪花冰品打8折，打卡再送愛文芒果酥。