| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

推廣終身學習 竹市選出5代言人

為推廣終身學習，新竹市政府今舉辦記者會，鼓勵民眾多參加社區大學、樂齡學習中心，並表揚「鐵粉、凍齡、團購、桃李、小蜜蜂」5位終身學習代言人。（圖由市府提供）

2017-05-11  14:55

〔記者王駿杰／新竹報導〕為推廣終身學習，新竹市政府今舉辦記者會，鼓勵民眾多參加社區大學、樂齡學習中心，並表揚「鐵粉、凍齡、團購、桃李、小蜜蜂」5位終身學習代言人，鼓勵民眾加入終身教育行列，增加「生命寬度」。

市府教育處指出，竹市轄內共有3所社區大學與樂齡學習中心，定期都會辦理美學、工藝等課程供民眾報名，據統計，去年新竹市報名社大、樂齡學習中心的民眾就有8萬人，竹市社大也獲全國教育處評鑑優等單位及執行力全國第一的好成績。為推廣終身學習，市府更選出5位終身學習代言人向民眾分享學習歷程、經驗。

高齡95歲的秦廷華爺爺說，他參加樂齡中心已有14年，每週到校上課5天，從不翹課，比年輕人還認真，很開心榮獲「凍齡頭腦獎」。

57歲陳怡如則連續參加社大14年獲得「鐵粉獎」，她熱愛太極拳，從基礎動作學習至今，已獲得C級教練證照，未來朝種子教師的目標邁進。

42歲的陳淑慧，因勤學獲頒「小蜜蜂嗡嗡嗡獎」，雖然她接觸社大只有3年，卻參加16門課，是本市學習之「最」。陳淑慧從報名胡琴後，就一頭栽進國樂的領域，現在更參與國樂團「期待能登上國家演藝廳演出」。

教育處指出，竹市所含的3所社大與樂齡學習中心，共6所機構課程活潑多元，今年春季共開設逾300門課程，歡迎民眾加入終身學習，累積生命的能量。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 代言人 終身學習
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：推廣終身學習 竹市選出5代言人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.