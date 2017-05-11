推廣終身學習 竹市選出5代言人

為推廣終身學習，新竹市政府今舉辦記者會，鼓勵民眾多參加社區大學、樂齡學習中心，並表揚「鐵粉、凍齡、團購、桃李、小蜜蜂」5位終身學習代言人。（圖由市府提供）

2017-05-11 14:55

〔記者王駿杰／新竹報導〕為推廣終身學習，新竹市政府今舉辦記者會，鼓勵民眾多參加社區大學、樂齡學習中心，並表揚「鐵粉、凍齡、團購、桃李、小蜜蜂」5位終身學習代言人，鼓勵民眾加入終身教育行列，增加「生命寬度」。

市府教育處指出，竹市轄內共有3所社區大學與樂齡學習中心，定期都會辦理美學、工藝等課程供民眾報名，據統計，去年新竹市報名社大、樂齡學習中心的民眾就有8萬人，竹市社大也獲全國教育處評鑑優等單位及執行力全國第一的好成績。為推廣終身學習，市府更選出5位終身學習代言人向民眾分享學習歷程、經驗。

高齡95歲的秦廷華爺爺說，他參加樂齡中心已有14年，每週到校上課5天，從不翹課，比年輕人還認真，很開心榮獲「凍齡頭腦獎」。

57歲陳怡如則連續參加社大14年獲得「鐵粉獎」，她熱愛太極拳，從基礎動作學習至今，已獲得C級教練證照，未來朝種子教師的目標邁進。

42歲的陳淑慧，因勤學獲頒「小蜜蜂嗡嗡嗡獎」，雖然她接觸社大只有3年，卻參加16門課，是本市學習之「最」。陳淑慧從報名胡琴後，就一頭栽進國樂的領域，現在更參與國樂團「期待能登上國家演藝廳演出」。

教育處指出，竹市所含的3所社大與樂齡學習中心，共6所機構課程活潑多元，今年春季共開設逾300門課程，歡迎民眾加入終身學習，累積生命的能量。