推動補教業實名制 議員說這職業也該納入
2017-05-11 15:11
台北市議員梁文傑建議僧人應該也要納入實名制的規範，他舉例佛光山的星雲大師，應要以星雲（李國深）作標註。（資料照，記者黃旭磊攝）
〔即時新聞／綜合報導〕才女作家自殺身亡引起社會關注補教業生態，有立委在立院提議推動「實名制」，要求補教老師不應以「藝名」授課，而需用真名教課。對此，民進黨台北市議員梁文傑更進一步表示，不肖僧人騙財騙色的案例才是最多的，也該採實名制。
民進黨台北市議員梁文傑今天在臉書表示：「惡劣僧道騙財騙色的案例才是最多的，我認為也應該採實名制」，他強調僧人無論使用法名、法號、自號等稱呼，都該揭示真名，媒體報導也應該用括號加注真名，他舉例像是佛光山的星雲大師、法鼓山的果東法師，應該都要以星雲（李國深）、果東（余宏仁）作為標註。
不過實名制議題也引發不同的意見。補教老師呂捷就在臉書發文表示，縱使強迫用真名，但真名就不能改嗎？他支持網路實名制，支持在網路使用真名，藝人也使用真名，「最好附上身分證字號，綽號和英文名字都不可以！」
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