| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

推動補教業實名制 議員說這職業也該納入

台北市議員梁文傑建議僧人應該也要納入實名制的規範，他舉例佛光山的星雲大師，應要以星雲（李國深）作標註。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-05-11  15:11

〔即時新聞／綜合報導〕才女作家自殺身亡引起社會關注補教業生態，有立委在立院提議推動「實名制」，要求補教老師不應以「藝名」授課，而需用真名教課。對此，民進黨台北市議員梁文傑更進一步表示，不肖僧人騙財騙色的案例才是最多的，也該採實名制。

民進黨台北市議員梁文傑今天在臉書表示：「惡劣僧道騙財騙色的案例才是最多的，我認為也應該採實名制」，他強調僧人無論使用法名、法號、自號等稱呼，都該揭示真名，媒體報導也應該用括號加注真名，他舉例像是佛光山的星雲大師、法鼓山的果東法師，應該都要以星雲（李國深）、果東（余宏仁）作為標註。

不過實名制議題也引發不同的意見。補教老師呂捷就在臉書發文表示，縱使強迫用真名，但真名就不能改嗎？他支持網路實名制，支持在網路使用真名，藝人也使用真名，「最好附上身分證字號，綽號和英文名字都不可以！」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 民進黨台北市議員梁文傑今天在臉書表示：「惡劣僧道騙財騙色的案例才是最多的，我認為也應該採實名制」。（圖擷自梁文傑臉書）

    民進黨台北市議員梁文傑今天在臉書表示：「惡劣僧道騙財騙色的案例才是最多的，我認為也應該採實名制」。（圖擷自梁文傑臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 僧人 實名制
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：推動補教業實名制 議員說這職業也該納入


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.