高山高麗菜漸漲 平地「白嘉莉」受喜愛

平地高麗菜因過了適合採收季節，不少農民放棄採收。（記者陳燦坤攝）

2017-05-11 14:52

〔記者陳燦坤／雲林報導〕平地高麗菜因產銷失衡，農民放棄採收，但現在高山高麗菜價格漸漲，俗稱「白嘉莉」剝去外葉的平地高麗菜因便宜，受攤商及自助餐業者喜愛，農民也樂見這些菜還有剩餘價值。

平地高麗菜因供過於求，產期價格低迷，路旁常可見到農民自力救濟，載整車菜兜售，或是賣每顆10元，供民眾田間自助採收，但隨著平地高麗菜過了適合採收季節，高山高麗菜進入巿場，因賣相、品質均佳，批發巿場每30公斤由上個月280元漲到320元，許多未採收的平地「白嘉莉」受到攤商與自助餐業者青睞。

業者透露雖然平地高麗菜過了適合採收期，農民放棄採收疏於照顧，菜心逐漸爆開，外葉也被蟲啃得坑坑疤疤，但剝了外葉，留下的菜枼還是可以食用，且價格更便宜，每30公斤約150元到200元，可省下不少成本。