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孫文學校確定違規 台大取消張亞中申請

2017-05-11  14:35

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學政治系教授張亞中跟校內租借場地，成立孫文學校，不料卻被學生在批踢踢上踢爆，內部疑似參與國民黨黨主席選舉情事，台大校方今天表示，經查確定張亞中因把場地借給他人，已是違規使用，將收回使用權，至於是否有在學校從事政治活動，仍待釐清。

張亞中跟台大校方申請場地，成立「孫文學校」，他在臉書專頁上聲明，表示目的是深耕中華文化、弘揚孫文思想、創造兩岸和合；但日前卻有學生在台大批踢踢實業坊中踢爆，在裡面聽到有人使用電話，幫國民黨黨主席洪秀柱拜票，疑似從事政治活動。但張亞中在臉書上喊冤，強調是有團體借用該場地聚會，其中有人用電話向朋友私下聊天，純屬個人行為。

台大主任秘書林達德表示，該場地是張亞中提出申請的計畫辦公室，通過申請沒有多久，但經查發現，該場地有出借給他人使用的行為，已經違法台大相關規定，因此啟動程序，會將場地收回；至於是否有拜票、催票等政治行為，仍待釐清。但林達德強調，校方立場一致，政黨活動不入校園，未來也會持續堅持。

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  • 台灣大學教授張亞中跟校方借場地成立「孫文學校」，卻被學生踢爆從事國民黨黨主席選舉活動，校方認定張亞中把場地借給他人已違規使用，將收回使用權。（圖取自批踢踢）

    台灣大學教授張亞中跟校方借場地成立「孫文學校」，卻被學生踢爆從事國民黨黨主席選舉活動，校方認定張亞中把場地借給他人已違規使用，將收回使用權。（圖取自批踢踢）

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