觀星不用出門！手作螢光瓶 讓你在家就能欣賞星星！

想知道如何把滿天星空裝進瓶子裡嗎？（圖片取自pixabay）

2017-05-12 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕談戀愛有句經典名言：「只要你喜歡，我願意把星星摘下來給你」，雖說只是一句情話，卻能讓聽的人甜在心頭。現在學會手作螢光瓶，不用幾個步驟，就能讓你把星星裝進玻璃瓶裡，親手送給最愛的人噢！

只要善用身邊唾手可得的物品，像是布丁罐、小酒瓶等口徑大一點的玻璃製品，再加上AB膠、螢光沙（亦可用螢光漆替代），不用幾分鐘，就有個全世界獨一無二的手作品啦！此外，再次利用這些本來要面臨「回收命運」的罐子，是不是既環保又實惠呢？

▲只要準備以上材料，就能輕鬆完成螢光瓶。（照片擷取自影片）

如果覺得螢光瓶看起來太過單調，怕送禮時不夠體面，也可以利用貼紙、紙膠帶、或是緞帶等加以裝飾在瓶身，就能讓螢光瓶搖身一變，不管是擺在桌上，或是逢年過節（？）送人，都相當適合。

▲運用巧思裝飾瓶身，就能讓螢光瓶看起來更特別。（照片擷取自影片）

還在煩惱要送別人什麼禮物嗎？別再猶豫了，快發揮自己的創意動手做螢光瓶吧！

相關影音