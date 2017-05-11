慶博物館日 台灣史前館13、14日免費參觀

台灣史前館13日、14日免費參觀。（記者黃明堂攝）

2017-05-11 14:47

〔記者黃明堂／台東報導〕台灣史前文化博物館配合國際博物館日，5月13、14日開放免費參觀，17日將辦理「關島影片：我是查莫洛人」影片欣賞與座談、18日推出博物館日專題講座（報名網址）。

2017年ICOM國際博物館日主題定為「博物館與爭議性歷史：在博物館述說難以言說的故事」，史前館邀請太平洋地區美屬關島查莫洛文化村之文化工作者Joe Viloria、Ray Vloria來台，以國外文化村經營者之自我敘說經驗，分享其在關島地區從事查莫洛族文化資產保存與復振之經驗。透過影片「我是查莫洛人」，探討族群文化復振與覺醒的共識，如何透過無形與有形文化資產的培養，讓族人認知文化延續是重要的共識與工作。

史前館也與台東大學南島文化中心、在地文化類型館舍合作，藉由關島與南島原鄉的對話，讓更多人參與討論與分享個人經驗和想法，以尋找每個人記憶中的缺角。