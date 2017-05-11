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古源穗文藝團今晚公演 屏大原住民專班生獻藝

古源穗文藝團今晚（11日）公演。（記者羅欣貞攝）

2017-05-11  14:29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕由國立屏東大學原住民專班同學組成的古源穗文化藝術團，將於今晚（11日）7點30分，在林森校區表演廳，呈現1年來學習成果，此次展演以南台灣民眾比較陌生的「泰雅族紋面文化」為主題，透過動態歌舞表演和靜態成果展示，傳達泰雅族文化本質，讓觀眾深度了解與尊重原住民文化。

國立屏東大學原住民專班學生來自各族群，2013年成立「古源穗文化藝術團」，將平日學習各族樂舞的成果呈現出來，藝術團每年也舉辦展演，由大一到大三學生演出，每次近百人參與幕前幕後工作，主要演出者分別來自排灣、阿美、泰雅等族。

原住民專班主任李馨慈表示，團員們秉持稻穗般謙卑的態度，學習各族群的樂舞，追尋祖先流傳下來的文化，透過吟唱、舞蹈，了解最真實與自然的自己，進而提升部落意識、充實文化內涵，也讓非原民的朋友透過展演理解部落文化。

古源穗文化藝術團此次與排灣族蒂摩爾古薪舞集合作，內容包括排灣族蒂摩爾古薪舞集《umaq．烏瑪》演出製作選粹、卑南族《Semenayata nanta senay．唱我們的歌》及泰雅族《Duryah la tayal．起來吧！泰雅族人》，以樂舞傳達故事的脈絡，再透過肢體語言表演，呈現出不同的文化視覺與感受。

古源穗文化藝術團《Lokah ta kwara．相聚》今晚7點30分開演，7點起免費入場，歡迎有興趣的民眾前往觀賞；「Lokah ta kwara」在泰雅族語有力量、團結、相聚之意。

古源穗文藝團今晚演出。（記者羅欣貞攝）

屏大原住民專班學生多才多藝。（記者羅欣貞攝）

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