兒童遊戲區限8歲以上使用？ 台東體育場教人霧煞煞
2017-05-11 14:34
［記者黃明堂／台東報導］台東體育場前的戶外兒童遊戲場，是熱門的親子活動場所，但許多民眾以為是給兒童玩的器材，卻噴上「限8歲以上使用」的警語，卻又廣播提醒「限8歲以下使用」，令民眾一頭霧水。
兒童遊戲場經重建後，去年才重新啟用，新設施場地都符合國家標準CNS12642「公共兒童遊戲場設施」及CNS12643「遊戲場鋪面材料術擊吸收性能試驗」，兼具冒險及娛樂性，受到親子歡迎。
設施開放1年多來，多數民眾沒特別注意到部分遊樂器材噴有「限8歲以上使用」的警語，直到最近增加了廣播系統，提醒「限8歲以下使用」，民眾才發現警語與廣播相互矛盾，忍不住想問，「到底幾歲才能用？」
縣立體育場這才發現疏漏，場長鍾明智說，警語是在他上任之前就已噴印，經查是漏字，原意應是「限8歲以上至12歲使用」，但卻漏印了後半部。
鍾明智進一步說明，兒童遊樂場是提供2到12歲使用，部分稍有危險性的，會限8歲以上才能使用，部分器材則因限重等因素，限8歲以下。目前已著手改善警語及廣播，達到完備提示功能。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 性侵假釋犯破壞電子腳鐐 從澎湖搭船竄逃嘉義
- 中職》失誤遭嗆「去給車撞」 球員老婆怒回酸民
- J.K.羅琳新片來台選角 製片牽線台中取景有回音
- 永靈宮門神 眼神、腳尖彷彿會動
- 中職》建立入札制度幫大王旅外？吳志揚有不同看法
- 大武漁港養灘 草埔隧道幫大忙
- 性感詩人身材太好 小S、林志玲齊聲大讚
- 陳珮騏下毒手 蔡凡熙變豬頭
- 對抗北韓威脅 CIA成立特殊單位對付金正恩
- 日職》陽岱鋼等人不在一軍 讀賣老長官說重話
- 前飛指部參謀長 淪共諜滲透達10年
- 國中會考避廟會 曾文農工考場改曾文家商
- 寄養家庭：打開家門 讓愛住進來
- 江澤民傳出病危後...有學校接他賀電
- 調查川普 已有三人被鍘
- 永平、新屋組籃球隊 4校拚HBL
- 俄外長橢圓室會川普 談敘利亞有進展
- 賴清德談同婚 「相愛的人有權利在一起」
- 台幣小貶0.8分 半個月新低
- ＷＨＡ》場外爭取發聲 衛福部長行程滿檔
- 《小檔案》小黑蚊—台灣鋏蠓
- 司改國是會議今增開 聚焦更生人議題
- 羅美玲結婚2周年 想幫兒添妹
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwanese officials ready to work from WHA sidelines
- 普廷打冰球摔得四腳朝天 否認與FBI局長被炒有關
- 郝︰中南部軌道無意義 陳菊：飽漢不知餓漢飢
- 《小檔案》彩虹橋
- 獨盟》曼尼赴日首轟出爐 打擊率高到嚇人（影音）
- 合歡山杜鵑花季塞爆 啟動交管
- 大漢溪河岸 驚現大批垃圾裸露
- 東森國際 第一季每股虧損0.08元
- 藍委反前瞻灑麵粉、潑水 綠委狼狽灰頭白臉
- 劉伊心怕被叫老 小9歲繼子沒喊「小媽」
- 中國廣東數萬人暴動抗議 武警催淚彈鎮壓
- 宋仲基獻吻！女星嗨到表情失守被罵「有私心」
- 獨盟》曹錦輝中1日再登板 飆K雙殺無失分
- 長照徵才 衛福部：平均月薪32K
- 胡智為轉後援：愛先發也愛挑戰
- 酒後爆粗怨白百何 陳羽凡崩潰「山高水遠，江湖再見」
- 法德藥抗精神分裂學名藥 獲美上市核准
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：兒童遊戲區限8歲以上使用？ 台東體育場教人霧煞煞
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分