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兒童遊戲區限8歲以上使用？ 台東體育場教人霧煞煞

2017-05-11  14:34

［記者黃明堂／台東報導］台東體育場前的戶外兒童遊戲場，是熱門的親子活動場所，但許多民眾以為是給兒童玩的器材，卻噴上「限8歲以上使用」的警語，卻又廣播提醒「限8歲以下使用」，令民眾一頭霧水。

兒童遊戲場經重建後，去年才重新啟用，新設施場地都符合國家標準CNS12642「公共兒童遊戲場設施」及CNS12643「遊戲場鋪面材料術擊吸收性能試驗」，兼具冒險及娛樂性，受到親子歡迎。

設施開放1年多來，多數民眾沒特別注意到部分遊樂器材噴有「限8歲以上使用」的警語，直到最近增加了廣播系統，提醒「限8歲以下使用」，民眾才發現警語與廣播相互矛盾，忍不住想問，「到底幾歲才能用？」

縣立體育場這才發現疏漏，場長鍾明智說，警語是在他上任之前就已噴印，經查是漏字，原意應是「限8歲以上至12歲使用」，但卻漏印了後半部。

鍾明智進一步說明，兒童遊樂場是提供2到12歲使用，部分稍有危險性的，會限8歲以上才能使用，部分器材則因限重等因素，限8歲以下。目前已著手改善警語及廣播，達到完備提示功能。

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  • 台東縣兒童遊樂場器材上噴「限8歲以上使用」。（記者黃明堂攝）

    台東縣兒童遊樂場器材上噴「限8歲以上使用」。（記者黃明堂攝）

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